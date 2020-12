Ex-presidente continua a mandar na dona da TVI

Manuel Alves Monteiro, continua a tomar decisões na Media Capital (MC). Isto apesar da dona da TVI ter anunciado que deixou de ser CEO (presidente-executivo) a 24 de novembro, dia em que, em assembleia-geral, os novos acionistas elegeram Mário Ferreira como presidente do conselho de administração e Paulo Gaspar (Lusiaves) como ‘vice’.





CM sabe que Alves Monteiro tem feito visitas e participado regularmente em reuniões do grupo de media que também detém a rádio Comercial e a produtora Media Capital, entre outros meios. Já esta semana, e no mesmo dia, como comprovam as fotografias, esteve nas instalações da TVI em Queluz de Baixo, nas das rádios do grupo, na rua Sampaio e Pina, em Lisboa, e, depois, rumou a um hotel de luxo mesmo no centro da capital, ali bem perto.



Ao CM, fonte oficial da MC referiu que Alves Monteiro tem “uma consultoria com a duração de 3 meses para assegurar a passagem da pasta e apoiar a nova gestão”. Isto apesar da gestão ser, atualmente, garantida por Luís Cunha Velho, que nos últimos meses desempenhou as funções de assessor da administração, por acumulação com as funções de vogal, e que, também no dia 24 de novembro, assumiu, transitoriamente, o lugar de CEO. Cunha Velho é um quadros mais antigos da empresa e tem acompanhado, ao longo dos anos, transições de equipas de gestão da TVI.





Recorde-se que Manuel Alves Monteiro entrou na MC em abril passado, segundo a dona da estação de Queluz de Baixo por escolha da Prisa, que na altura detinha ainda a Media Capital. No entanto, é próximo do empresário Mário Ferreira, que entretanto, em maio, oficializou a compra de 30,22% da empresa aos espanhóis. Em julho, Alves Monteiro tornou-se CEO.





A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários considerou no mês passado que Alves Monteiro não devia ter entrada na MC como administrador independente porque tinha funções em empresas de Mário Ferreira - vogal da Mystic Investments.





Ainda está a decorrer o processo de contraordenação aberto pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) contra a Prisa e Mário Ferreira. O regulador baseou-se na decisão da CMVM, que considerou que existe concertação de influência entre a Prisa e o empresário para o domínio da Media Capital. Multas podem ir dos 10 mil aos 375 mil euros, licença pode ser suspensa e negócio de compra da dona da TVI anulado.