O anúncio de que a Web Summit vai deixar de ser exclusivo de Portugal (apesar de receber 11 milhões anuais dos cofres públicos) e passar a ter outras réplicas em outras cidades (a primeira, já em 2022, em Tóquio, no Japão) voltou a colocar o evento no centro da polémica. O anúncio foi feito por Paddy Cosgrave, o cofundador da Web Summit e, apesar de o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, já ter explicado que a cidade tem apenas a exclusividade para a Europa, a oposição garante que não conhece o contrato e que não sabe o que diz a cláusula de exclusividade.“O contrato é secreto. Já várias forças políticas pediram para o ver, mas sem sucesso”, aponta Ricardo Moreira do Bloco de Esquerda. “Sempre quisemos vê-lo, mas tanto quanto sabemos a confidencialidade era uma das condições que o Paddy exigiu para trazer a Web Summit para Portugal”, adianta. “Não conseguimos saber se este contrato tem, por exemplo, condições ou cláusulas abusivas.” Em causa estão também os 11 milhões de euros anuais que durante dez anos irão sair dos cofres públicos para patrocinar o evento., fonte da câmara garante, no entanto, que todas as forças políticas da câmara conhecem o contrato, simplesmente não o têm na sua posse.