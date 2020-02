Exibidos 10 600 novos programas em 2019

São cada vez mais as séries de televisão produzidas em todo o Mundo. E, pela primeira vez, foi feito um estudo global para analisar este fenómeno.O resultado é este: em 2019 estrearam 10 600 programas, entre eles 4600 séries de ficção. "Agora, mais do que nunca, a novidade é sinónimo de êxito. A análise que fizemos mostra que os sucessos de audiências aumentaram significativamente nos últimos dois anos", afirma Avril Blondelot, coordenador do ‘International TV Trends 2019’ (Tendências de TV Internacionais 2019), levado a cabo pela Eurodata TV Worldwide, que analisou mais de 50 países-chave.De acordo com o estudo, existem duas orientações claras no que diz respeito a géneros: a ficção inspirada em casos reais e o sobrenatural. Depois de analisar as várias formas de consumo televisivo, o relatório revela que o visionamento de programas em diferido (que inclui as gravações automáticas) está a ter cada vez mais impacto nas audiências.De acordo com os dados divulgados, em França, Itália, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos cada telespectador viu uma média de 3 horas e 40 minutos de televisão por dia, sendo que 10% desses visionamentos, ou seja, 22 minutos, foram em diferido.Também mostra que a estreia de conteúdos nas plataformas de streaming, antes da sua emissão na TV linear, melhora os resultados. No Reino Unido, tal pode representar 37% de audiência para um programa. No domínio do entretenimento, os géneros preferidos são o ‘emotainment’ e concursos.