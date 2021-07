O clima de tensão entre o Facebook e a Casa Branca adensa-se. Sabe-se agora que, no início da pandemia, um grupo de cientistas de dados que trabalhava para a gigante tecnológica pediu ajuda à administração liderada por Mark Zuckerberg para vigiar as ‘fake news’ (notícias falsas) sobre a Covid-19 na rede social. Mas segundo avançou o ‘The New York Times’, a empresa terá ignorado esse pedido.









De acordo com uma investigação levada a cabo pelo jornal norte-americano, que falou com duas pessoas que estiveram presentes nessa reunião, foi pedido à administração mais pessoas para trabalhar no projeto, uma vez que se tratava de um problema que estava a tornar-se cada vez mais complexo. Contudo, o pedido acabou por ser negado e, de acordo com os intervenientes, nenhuma justificação foi dada até hoje.





Leia também Joe Biden exige relatório aos serviços secretos dos EUA sobre origem da Covid-19 Um ano depois, esta notícia cai como uma bomba numa altura em que a gigante da internet está a ser pressionada pela administração de Joe Biden para entregar dados que expliquem como é que as informações antivacina se espalharam na rede social. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos acusou a empresa de Zuckerberg de estar a esconder informação e afirmou ontem, clarificando as declarações que fez anteriormente sobre o Facebook, que é a desinformação que está a “matar pessoas” e não a empresa propriamente dita.

A rede social diz que não pode ser responsabilizada pelas falhas do governo norte-americano no processo de vacinação.