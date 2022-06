A pesar das polémicas, das falhas de segurança, dos processos e das multas, o Facebook continua a liderar no universo das redes sociais. Desde janeiro que a plataforma da Meta, fundada por Mark Zuckerberg, lidera o ranking com uma média de 2,91 mil milhões de usuários ativos todos os meses, de acordo com dados divulgados pela empresa alemã Stadista, especializada em dados de mercado e consumidores.









