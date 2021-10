O Facebook continua a ser a rede social com maior notoriedade espontânea (quando a marca é referida sem sugestão de resposta) e com mais utilizadores em Portugal. Mas há outras que estão a ganhar terreno à plataforma de Mark Zuckerberg, segundo o estudo ‘Os Portugueses e as Redes Sociais’, da Marktest. O Instagram, o WhatsApp e o TikTok são exemplos disso.









O Facebook lidera as referências espontâneas por parte dos portugueses inquiridos, com um registo de 98,5% de respostas quando questionados sobre as redes sociais que conhecem. Um valor que representa uma ligeira quebra face aos 99,6% verificados em 2020 e que encurta a distância em relação à segunda rede mais citada, o Instagram. A plataforma de partilha de imagens, também do Facebook, mantém a notoriedade em crescimento, para 89,6% de referências (há cinco anos era 54,9%).

O Twitter mantém a terceira posição, com 57,5%, e o TikTok sobe para o quarto lugar, com 32,2% de referências, confirmando assim a clara tendência de crescimento no País. O WhatsApp ocupa a quinta posição, com 27,5% das respostas.









Leia também Facebook "domina" redes sociais, mas Instagram, Whatsapp e TikTok aumentam notoriedade, revela estudo O estudo indica ainda que, em média, os portugueses têm perfis em seis redes sociais, mais do dobro do registado em 2011. Contudo, entre os mais jovens, essa média sobe para nove.

No que diz respeito a utilizadores, o Facebook lidera com 93,4%, seguido do WhatsApp (82,6%) e do Instagram (76,1%). Já as redes sociais com maior crescimento de perfis criados são o Twitch (10,1%) e o Telegram (21,9%).