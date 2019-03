Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Facebook é a plataforma mais usada para aliciar menores

Aplicação muito popular em Portugal representa 1% das queixas.

Por Sónia Dias | 01:30

Os dados podem ser britânicos, mas servem de alerta para qualquer país europeu. O Facebook é a plataforma utilizada em mais de 55% dos casos de abuso infantil online no Reino Unido, o que revela que as redes sociais são, cada vez mais, o método preferido dos predadores para aliciar menores.



Segundo um estudo da Sociedade Nacional de Prevenção da Crueldade Contra Crianças (NSPCC), que tem por base dados recolhidos juntos das autoridades nos últimos 18 meses, dos 5161 crimes investigados 3400 (cerca de 65%) envolveram redes sociais e, destes, 1900 implicaram as plataformas e as aplicações da empresa gerida por Mark Zuckerberg.



O Instagram lidera as queixas, seguido do WhatsApp e do Messenger. Logo a seguir surge o Snapchat, com 18% dos casos registados.



"Isto é a prova de que a segurança dos nosso filhos não pode ser deixada à responsabilidade das redes sociais" diz Peter Wanless, diretor da NSPCC. E acrescenta: "É muito preocupante o facto de este tipo de crimes terem aumentado tão drasticamente no Instagram."



Meninas com idades entre 12 e 15 anos foram os principais alvos dos predadores. Cerca de 20% tinham menos de onze e a vítima mais jovem tinha cinco.



As autoridades britânicas alertam ainda para o perigo do Tik Tok, aplicação muito popular em Portugal que permite gravar vídeos musicais e partilhá-los online, que já representa 1% dos crimes registados.