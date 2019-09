Facebook e Google sob investigação em vários estados norte-americanos

Vários estados norte-americanos declararam guerra ao Facebook e à Google, perante as suspeitas de violação das leis da concorrência por parte dos dois gigantes da internet. Segundo o ‘The Wall Street Journal’, duas coligações de advogados estão preparadas para arrancar com as investigações já esta semana."A investigação serve para apurar se o Facebook está a sufocar a concorrência e a colocar os seus utilizadores em risco", disse Letitia James, procuradora-geral de Nova Iorque, que está a conduzir esta operação. "Usaremos qualquer ferramenta à nossa disposição para determinar se as ações do Facebook podem comprometer os dados pessoais dos consumidores, reduzir a qualidade das suas opções ou aumentar o preço da publicidade", acrescentou.No que diz respeito à Google, a investigação deverá ser confirmada em breve pelo promotor estadual do Texas, Ken Paxton, adianta o jornal.Recorde-se que, na passada quinta-feira, o site TechCrunch revelou que os números de telefone vinculados a 419 milhões de contas do Facebook foram armazenados num servidor desprotegido e ficaram expostos.Dias antes, o YouTube – plataforma de partilha de vídeos que pertence à Google – chegou a acordo com a Comissão Federal do Comércio dos EUA e o estado de Nova Iorque para o pagamento de uma multa recorde de 170 milhões de dólares (cerca de 155 milhões de euros).Em causa está a recolha de dados de crianças sem o consentimento dos pais.