Facebook quer lançar moeda digital em 2020

Chama-se GlobalCoin e promete revolucionar a nossa relação com o dinheiro. Pelo menos essa é a intenção de Mark Zuckerberg, que já tinha tentado fazer o mesmo com o Facebook Credits, há uma década, mas sem sucesso.Agora, o criador da rede social quer lançar uma criptomoeda que permita transferir dinheiro diretamente através das suas aplicações.De acordo com a BBC, o Facebook pretende anunciar oficialmente a criação da moeda digital em setembro, com os primeiros testes agendados ainda para este ano. O lançamento oficial está previsto para o primeiro trimestre de 2020, numa dezena de países.A GlobalCoin permite realizar pagamentos e transferências, mesmo sem conta bancária, através do Facebook, WhatsApp, Instagram ou Messenger. Para já, a empresa está a trabalhar com o Tesouro americano e a Western Union de forma a avaliar as oportunidades e os riscos envolvidos no lançamento de uma moeda digital. A gigante da internet pretende quebrar barreiras financeiras, competir com bancos e reduzir custos dos consumidores.Por outro lado, os inúmeros escândalos e falhas de segurança que têm manchado a reputação do Facebook nos últimos anos podem afetar o sucesso da GlobalCoin, por falta de confiança dos utilizadores. Por isso, no início do mês, o senado norte-americano escreveu uma carta aberta a Zuckerberg a questioná-lo sobre o funcionamento da criptomoeda e garantias de proteção de dados.As criptomoedas são unidades de dinheiro digital que utilizam como base a tecnologia blockchain (que permite efetuar transações virtuais entre pessoas e organizações sem intermediários).Em 2018, a criptomoeda bitcoin bateu recordes, com os primeiros investidores a tornarem-se multimilionários. Pouco depois, o valor caiu. Atualmente, uma bitcoin vale cerca de 7200 euros.