Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Facebook remenda violações

Clientes ‘apanhados’ em conversas com amigos.

Por João Bénard Garcia | 01:30

A Imperva, uma empresa de software e serviços de proteção a dados sediada na Califórnia, descobriu que uma falha na rede social Facebook podia ser replicada na aplicação Messenger, associada a esta rede social, permitindo que piratas informáticos acedessem a conteúdos confidenciais e identificassem com quem o utilizador estava a comunicar.



Esta informação foi partilhada pela Imperva com os responsáveis do Facebook em maio de 2018 e logo o gigante da internet combateu a vulnerabilidade.



Essa falha foi descoberta quando, através do ‘web browser’, podiam ser explorados elementos ‘iframe’ para ver com que amigos é que o utilizador tinha estado a trocar mensagens. Um tipo de ataque com a vantagem de quase nunca deixar rasto.



"Ataques paralelos baseados no ‘browser’ ainda são desvalorizados. Enquanto os grandes, como o Facebook ou a Google, os estão a apanhar, a maior parte da indústria ignora-os e torna-se vítima deles", explica Ron Masas, responsável pela Imperva.



Os contactos eram a única informação que poderia ser visível e a falha só podia ser explorada caso a vítima visitasse um certo sítio malicioso, estando em simultâneo conectado com o Facebook. Entretanto, a empresa de Mark Zuckerberg removeu os iFrames do Messenger para resolver o problema.



PORMENORES

15 milhões deixam rede

Segundo um relatório da Edison Research, nos últimos dois anos o Facebook perdeu 15 milhões de utilizadores só nos Estados Unidos. Isso totaliza 172 milhões de utilizadores atuais na rede social.



Saúde ou informação

Sair do Facebook pode ser melhor para a saúde mental dos utilizadores, mas também os deixa menos informados, revela um estudo recente realizado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.



Apagar histórico

É uma das ferramentas mais aguardadas pelos utilizadores do Facebook e vai ser disponibilizada ainda este ano. Em breve vai ser possível apagar o histórico de navegação na rede social.