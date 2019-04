Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Facebook vai explicar como ganha dinheiro

Rede social obrigada a descrever que serviços vende a terceiros com base nos dados pessoais dos utilizadores.

Por João Moniz | 01:30

Nos próximos meses, o Facebook vai atualizar os termos do seu serviço, explicitando a forma como utiliza os dados pessoais dos seus utilizadores para ganhar dinheiro.



A obrigação decorre da investigação da Comissão Europeia iniciada em 2018 após o escândalo da Cambridge Analytica, consultora que teve acesso aos dados de mais de 87 milhões de usuários do Facebook sem o seu conhecimento.



A rede social terá de introduzir um novo texto nas suas condições gerais e serviços, com linguagem simples e compreensível, a explicar que os utilizadores usufruem sem custos do serviço em troca de aceitarem que os seus dados serão partilhados e de receberem anúncios comerciais.



Será ainda explicado claramente que o modelo empresarial do Facebook depende dos comerciantes de serviços de publicidade direcionada, a quem são vendidos os dados dos perfis dos seus utilizadores.



Estas novas condições de utilização deverão estar disponíveis o mais tardar até ao final de junho. Caso contrário, as autoridades nacionais de defesa do consumidor poderão recorrer a medidas de execução, o que inclui sanções.



A rede social também vai mudar a política de responsabilidade, passando a reconhecer a sua culpa em caso de negligência - se os dados dos utilizadores forem indevidamente usados por terceiros, por exemplo.



Já o bloqueio temporário de conteúdos dos clientes só poderá ser feito em casos específicos e, no máximo, durante 90 dias.



Novo apagão nas redes sociais

As redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp voltaram a funcionar ao princípio da tarde de ontem, depois de, durante três horas, terem registado falhas, com os utilizadores a queixarem-se de não conseguir enviar mensagens ou atualizar páginas.



Os problemas começaram a partir das 11h00 (hora de Lisboa) e ficaram resolvidos cerca das 14h00. Muitas das denúncias de utilizadores foram feitas no Twitter e em páginas como o Downdetector.



Este domingo à noite ainda era desconhecida a origem da anomalia que afetou as redes sociais de Zuckerberg.



PORMENORES

Zuckerberg desculpa-se

Após o escândalo com a Cambridge Analytica, em que foram afetados 63 mil portugueses, o fundador do Facebook admitiu erros e pediu desculpas.



Ação em tribunal

Decorre uma ação judicial da Deco contra o Facebook pelo uso generalizado de dados de forma indevida, exigindo que cada lesado receba 200 € por ano desde a adesão à rede. Como esta foi criada em 2008, a indemnização pode chegar a 2000 €/pessoa.



Eleições europeias

Para evitar interferências estrangeiras e reforçar a transparência, o Facebook mudou as regras da publicidade política.