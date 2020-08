Facebook vai pagar 106 milhões de euros de impostos em França

O Facebook anunciou esta segunda-feira ter concluído um acordo fiscal com o governo francês para pagar 106 milhões de euros em impostos relativos ao período 2009-2018.

Em 2019, o Facebook França pagou 8,46 milhões de euros de imposto sobre as empresas, um aumento "de perto de 50% em relação ao último ano", indicou numa declaração o grupo norte-americano.

"Levamos a sério as nossas obrigações fiscais, pagamos o que devemos em todos os mercados em que operamos e trabalhamos de perto com as administrações fiscais em todo o mundo para assegurar o respeito por todas as leis fiscais aplicáveis e resolver qualquer litígio", referiu o Facebook na declaração.

O Ministério das Contas Públicas, questionado sobre o acordo pela Agence France-Presse, não quis comentar o assunto, alegando que há segredo fiscal.

A tributação dos grandes grupos tecnológicos norte-americanos tem sido motivo de discórdia entre a França e as empresas, apoiadas pelo governo dos Estados Unidos.

A França considera que os montantes pagos por estes grandes grupos em impostos nos países onde estão presentes são frequentemente baixos em relação ao seu peso económico real.

O parlamento francês aprovou a instauração de uma taxa para os grandes grupos digitais, em julho de 2019, tornando a França um país pioneiro na matéria.

Mas os Estados Unidos anunciaram medidas de retaliação na sequência da iniciativa francesa.

Estão em curso negociações na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) para um acordo internacional sobre esta matéria.