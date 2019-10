Facebook vai pagar multa de 580 mil euros por violações de leis

O Facebook concordou em pagar uma multa de 500 mil libras (cerca de 580 mil euros) por violações da lei de proteção de dados relacionadas com o escândalo da Cambridge Analytica, informou esta quarta-feira o Gabinete do Comissário para a Informação.O regulador britânico tinha emitido a multa simbólica em julho do ano passado, depois de afirmar que dados pessoais de pelo menos um milhão de usuários britânicos (de um total de cerca de 87 milhões) estavam entre as informações recolhidas pela empresa e usadas para fins políticos.Esta semana, o Facebook decidiu desistir do recurso que tinha interposto e pagar a sanção.