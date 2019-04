Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Facebook volta a ser alvo de investigações

Rede social terá acedido, sem permissão, aos contactos de 1,5 milhões de contas.

Por Sónia Dias | 01:30

O Facebook volta a enfrentar tempos difíceis ao ser alvo de várias investigações por violação de privacidade. A mais recente será levada a cabo pela a procuradoria-geral de Nova Iorque, que esta quinta-feira acusou a rede social de Mark Zuckerberg de aceder, sem autorização, aos contactos de 1,5 milhões de utilizadores.



Ao registarem-se, estes recebiam uma mensagem para confirmar o seu endereço eletrónico. Em muitos casos, os internautas teriam de ceder a palavra-passe, o que permitiu à rede social ter acesso livre às suas agendas e respetivos contactos, com o objetivo de enviar publicidade personalizada.



Esta investigação junta-se assim à da Comissão de Proteção de Dados irlandesa, que abriu uma investigação sobre a falha de segurança que deixou a descoberto 600 milhões de palavras-passe de utilizadores.



O Facebook tinha confirmado, em março, que dezenas de milhares de empregados tiveram acesso às senhas de cerca de 1,5 milhões de clientes sem encriptar e que, por isso, poderiam ser facilmente lidas.



Entretanto, também na quinta-feira, o Canadá denunciou a recusa da rede social em cumprir as leis sobre privacidade e a assumir "a responsabilidade de proteger" a informação dos canadianos, após uma investigação que concluiu que a empresa "cometeu graves infrações".



Esta semana, ao apresentar os resultados financeiros, o Facebook assumiu estar à espera de ser sancionado pelos reguladores norte-americanos com uma multa de 2680 a 4467 milhões de euros.