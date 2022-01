Um problema técnico obrigou ontem a TVI a interromper a Missa Dominical e colocar no ar um bloco publicitário de cinco minutos. A eucaristia foi transmitida da Igreja Paroquial de Belas, em Sintra.





Na transmissão, poucos segundos depois das 11h30 e no final do cântico do Salmo que se segue à primeira leitura, a imagem parou, num plano geral do templo. Uns segundos depois, entrou a promoção de uma novela. Quando a missa foi retomada, já o celebrante dava início à homilia.