Falhas técnicas na RTP geram onda de revolta

É a segunda vez no espaço de um mês que a emissão da RTP é afetada por várias falhas técnicas, que a própria administração já classificou como “muito graves”. As mais recentes ocorreram durante a emissão da RTP 1 e da RTP Internacional na noite da passada sexta-feira e madrugada de sábado. Uma dessas falhas afetou a exibição do programa ‘Depois Vai-se a Ver e Nada’ e levou o apresentador José Pedro Vasconcelos a pedir desculpas ao público, pelos “gravíssimos problemas na transmissão”, que chegou a estar bloqueada durante mais de 10 minutos.









“Houve uma falha técnica ou um ‘erro humano’? Admitimos que a competente estrutura da empresa não pudesse fazer nada nos momentos em que falhou o sinal e que tudo se devesse à falta de equipamentos, que desta vez não podiam ser substituídos com arames nem com fita-cola. Mas, se os equipamentos faltavam, como se explica a imprevidência de não ter garantido a tempo e horas a sua aquisição?”, pergunta a Comissão de Trabalhadores (CT), um dia depois de a Subcomissão de Trabalhadores do Porto ter enviado um comunicado a dar conta de problemas que afetam as condições de trabalho no Centro de Produção do Norte.

Ao CM, fonte oficial da RTP explica que “tem estado a transformar as emissões de todos os seus canais de televisão de SD para HD [alta definição], mantendo todas as operações no ar. A complexidade desta transformação, sem paralelo no passado, levou a alguns problemas técnicos na emissão, já corrigidos e que a RTP lamenta”. E adianta ainda que “nos últimos três anos, de 2019 a 2021, foram investidos mais de 5 milhões € no projeto de substituição das emissões dos canais para HD, em todas as delegações e centros regionais da RTP no País”.