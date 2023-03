‘Família’ CMTV reunida nos dez anos do canal

CM/CMTV, dos jornalistas, repórteres de imagem, colaboradores e outros profissionais e colegas do grupo que contribuem para o sucesso do canal, que a CMTV assinalou esta sexta-feira, na redação, os seus dez anos de vida.



“Foram dez anos que passaram rápido, mas a administração está muito reconhecida pelo trabalho extraordinário que tem sido feito”, começou por dizer Paulo Fernandes, presidente da Cofina, enaltecendo a “qualidade do trabalho” e “a enorme dedicação” de todos.







Já Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial do CM/CMTV deixou a garantia de que o canal continuará “todos os dias a fazer jornalismo livre e independente”. “Continuaremos empenhados em fazer desta a casa da liberdade”, adiantou.



Aproveitando a data, a CMTV inaugurou esta sexta-feira um espaço de celebração da memória do canal com as manchetes e primeiras páginas históricas do CM e momentos marcantes da CMTV.





O Pestana Palace, em Lisboa, foi o local escolhido pelo grupo Cofina para distinguir, esta sexta-feira, os 30 maiores anunciantes, os parceiros comerciais que ao longo dos últimos anos muito têm contribuído para alicerçar a liderança e a vitalidade de todos os projetos da empresa presidida pelo engenheiro Paulo Fernandes.



O almoço, num dia marcante, serviu para fortalecer laços e lançar desafios. A primeira edição do ‘Cofina Top 30 Anunciantes’ realizou-se no dia em que a CMTV celebrou 10 anos de existência.