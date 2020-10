É um movimento no mínimo inédito e estranho o que Cristina Ferreira tem partilhado na sua página de Instagram. Vários fãs da apresentadora admitem deixar as televisões ligadas para dar audiências aos programas da nova diretora da TVI.A apresentadora tem partilhado várias mensagens de seguidores que dizem deixar a TV ligada porque querem a "TVI a ganhar"."TVI também é nossa e uma pessoa quer tanto que a TVI ganhe que liga todas as televisões de casa na TVI", pode ler-se numa das mensagens.