A apresentadora Fátima Lopes, que lançou recentemente o livro "Encontrei o Amor onde menos esperava", está esta segunda-feira no Tarde CM, na CMTV.



Fátima Lopes tem um blog pessoal chamado "Simply Flow" que tem revelado e impressionado os fãs e um novo projeto ao lado do amigo e chef Vitor Sobral que consiste num canal, desta vez no YouTube, onde irão estar todas as semanas, à sexta-feira, a apresentar receitas de culinária portuguesa.