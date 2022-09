Uma questão colocada por um jornalista da Sport TV ao jogador Taremi no final do jogo com o Estoril está a suscitar a ira do Futebol Clube do Porto, que se insurgiu contra a “pergunta difícil”. Nas redes sociais, Francisco J. Marques, diretor de Comunicação do clube da Invicta, considerou o comportamento do repórter “vergonhoso” e na newsletter ‘Dragões Diário’ escreve-se que a pergunta – que versava sobre possíveis simulações do avançado iraniano – “não tinha nada a ver com o jogo”.









