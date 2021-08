Com o arranque da época desportiva, joga-se também o campeonato das redes sociais, que está cada vez mais renhido entre os três grandes.





O FC Porto mantém-se como o mais seguido dos clubes portugueses e, só no Facebook, a sua plataforma com maior expressão, soma 4,1 milhões de ‘gostos’, um aumento face à época passada (4 milhões). No Instagram também cresceu, contando agora com 1,8 milhões de seguidores. Segue-se o Twitter, com 1,3 milhões. No segundo lugar deste pódio encontra-se o Benfica. O clube das águias tem 3,7 milhões de ‘gostos’ no Facebook, 1,7 milhões de seguidores no Instagram e é acompanhado por 1,3 milhões de adeptos no Twitter. O Sporting completa o top 3 e é no Facebook que também se destaca, sendo seguido por 2,5 milhões de pessoas. No Instagram manteve-se em 1 milhão de seguidores e subiu ligeiramente no Twitter, conquistando a atenção de 814,3 mil adeptos.