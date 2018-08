Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto não cumpre novas ordens da Liga

Dragões dizem que regulamento prejudica exclusivos do Porto Canal e Porto TV.

Por Duarte Faria e Hugo Real | 01:30

O FC Porto recusou-se no passado sábado a cumprir o novo regulamento da Liga, no jogo contra o Chaves (venceu por 5-0), que marcou o arranque do Campeonato para os Dragões.



Isto porque não concorda com algumas das alíneas do documento. Entre elas, a obrigatoriedade de um jogador do clube dar uma entrevista no final do jogo, ainda em campo, ao operador detentor dos direitos de transmissão (no caso a Sport TV), num espaço designado por Superflash, e a entrega do prémio ao melhor jogador em campo imediatamente antes e no mesmo local da entrevista.



Ao que o CM apurou, os azuis-e-brancos interpuseram uma providência cautelar por considerarem que vários pontos do novo regulamento colidem com conteúdos que são do clube, exclusivos do Porto Canal e da FC Porto TV, e que, desta forma, passam para a Sport TV. Contactada, fonte oficial do clube garantiu ao CM que o clube "espera por decisões judiciais sobre esta matéria" e que "enquanto isso não acontecer não está disponível para ceder direitos de que é proprietário sem qualquer contrapartida".



A Liga Portuguesa de Futebol foi avisada antes do jogo que o Futebol Clube do Porto não iria cumprir o regulamento recentemente aprovado.



PORMENORES

Outras discordâncias

O novo regulamento da Liga prevê ainda a realização da Flash Interview (pequenas entrevistas a jogadores e treinadores após as partidas) no relvado. É outro dos itens deste documento com que o FC Porto não concorda.



Conteúdos próprios

De acordo com o novo regulamento, os clubes ficam também obrigados a conceder entrevistas de jogadores e treinadores ao longo da temporada desportiva, assim como fornecer outros conteúdos pré e pós-jogos. Algo que os Dragões não estão dispostos a fazer.