Febre da 'Casa de Papel' chega à GNR que cria cena de crime na véspera da estreia da série

A GNR usou esta quinta-feira a página na rede social Facebook para se associar ao entusiasmo pela estreia da 3,ª temporada da série espanhola ‘La Casa de Papel’, no serviço de streaming Netflix.

A nova temporada, que começa já esta sexta-feira, está ligada a Portugal. A personagem da investigadora policial Raquel Murilo, interpretada pela atriz basca Itziar Ituño, e que nesta temporada se irá associar ao gang de assaltantes, será conhecida por Lisboa.





A Netflix, de resto, já tinha avançado com uma promoção da terceira temporada da série, na qual Raquel Murillo realiza uma chamada telefónica com uma voz que imita a do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Agora, na véspera do reinicio da série, a GNR colocou um post no Facebook no qual se pode ver um investigador desta força de segurança a fotografar uma máscara usada pelos assaltantes de ‘La Casa de Papel’