Federação de natação lamenta morte do ator Pedro Lima, nadador olímpico por Angola

A Federação Portuguesa de Natação (FPN) lamentou a morte do ator Pedro Lima, cujo corpo foi este sábado encontrado, que foi nadador olímpico em representação de Angola nos Jogos Seul1988 e Barcelona1992.

"Pedro Lima foi encontrado esta manhã sem vida na Praia do Abano, no Guincho. Além de ator, Pedro Lima foi nadador e representou Angola nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, e nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992. A Federação Portuguesa de Natação endereça as sentidas condolências à família", lê-se na página da FPN no Facebook.

O Sporting usou a sua página oficial para manifestar "pesar" pela morte do ator, que descreve como "um fervoroso sócio" do clube e "presença habitual no estádio José Alvalade", lembrando que foi atleta de natação dos 'leões'.

A Federação Portuguesa de Râguebi também lamentou a morte do ator, de 49 anos, pai de João Lima, internacional português da modalidade, endereçando as condolências à família.

O ator Pedro Lima, que nasceu em Luanda, foi encontrado morto cerca das 10h00 deste sábado na praia do Abano, em Cascais, segundo fonte da Autoridade Marítima.