Felipa Garnel arrasada na sua primeira grande aposta

Estreou há apenas uma semana, mas ‘O Resto é Conversa’, primeira grande aposta da nova direção de programas da TVI, liderada por Felipa Garnel, já se revelou um fracasso de audiências.



A rubrica do ‘A Tarde é Sua’ apresentada por Fernanda Serrano, de segunda a sexta-feira entre as 19h00 e as 20h00, prometia aproximar a estação de Queluz de Baixo da concorrência, mas está a colocá-la ainda mais longe de ‘O Preço Certo’, de Fernando Mendes, e ‘Prémio de Sonho’, de Cristina Ferreira, emitidos à mesma hora na RTP 1 e na SIC, respetivamente.

Na semana passada, ‘O Resto é Conversa’ conquistou uma média de 263 956 telespectadores e 8,8% de share, ou seja, em cada 100 telespectadores que viam televisão no horário, quase 9 optaram pela TVI. Os números são da GfK. Um resultado muito abaixo do registado por ‘O Preço Certo’ - 623 900 espectadores (20,4%) -, que se mantém como líder no horário, e por ‘Prémio de Sonho’ - 546 500 espectadores (17,9%) .

Pior: na semana de estreia, ‘O Resto é Conversa’ registou menos telespectadores do que o anterior formato emitido naquele período, ‘First Dates’, com Fátima Lopes e Ruben Rua, que na semana anterior, a última de agosto, tinha reunido em frente ao pequeno ecrã uma média de 278 mil espectadores.

Além de Fernanda Serrano, ‘O Resto é Conversa’ junta, para discutir temas da atualidade, Helena Sacadura Cabral, Sílvia Rizzo, Carlos Moura e um convidado diário.