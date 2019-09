Fernando Mendes 'arruma' programa da tarde de Cristina Ferreira

Prémio de Sonho’ deverá terminar já em outubro. As consecutivas derrotas do concurso apresentado por Cristina Ferreira, às 19h00, face ao ‘Preço Certo’ (RTP 1), de Fernando Mendes, foram decisivas para a SIC tomar esta decisão.Mas osabe que já antes, quando aceitou dar a cara neste horário, a estrela do canal de Paço de Arcos estabeleceu que só iria gravar 50 programas. Ainda assim, ficou no ar a possibilidade de outro rosto assumir o formato. As derrotas nas audiências deverão, no entanto, ditar o fim de ‘Prémio de Sonho’ já em meados do mês que vem.Desta forma, dará lugar ao regresso dos diários do reality show ‘Casados à Primeira Vista’, com Diana Chaves, sucesso de público na primeira temporada, emitida no segundo semestre do ano passado.As gravações de ‘Prémio de Sonho’, que tem sido muito criticado por ter "jogos fracos" - e por isso mesmo, Cristina Ferreira prometeu mudanças quando regressou de férias, em agosto -, ainda decorrem. Na semana passada, foi gravado um especial com parte do elenco de ‘Golpe de Sorte’, que será emitido amanhã.Com o fim de ‘Prémio de Sonho’, Cristina vai concentrar-se no seu programa das manhãs e nas funções como consultora de entretenimento da estação. A apresentadora prepara-se, também, para se estrear como anfitriã da gala dos Globos de Ouro, que este ano se realiza a 29 de setembro. O Coliseu de Lisboa será, mais uma vez, o palco da festa.