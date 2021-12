Depois de 2020 ter sido marcado por várias transferências televisivas de peso, com destaque para Cristina Ferreira, 2021 foi um ano com poucos motivos de interesse no pequeno ecrã. E nem mesmo a chegada da ‘estrela-maior’ da TV à direção da TVI trouxe alterações de maior ao panorama: apesar de todas as tentativas da estação de Queluz de Baixo para se aproximar da liderança, a SIC manteve confortavelmente o estatuto de canal mais visto.