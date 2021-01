Fernando Santos em filme contra a discriminação no Dia Internacional da Não Violência e da Paz nas Escolas

O treinador da Seleção Nacional de Futebol, Fernando Santos, vai protagonizar um filme lançado este sábado pela Amnistia Internacional que, em parceria com a FPF alertam para a importância da defesa dos Direitos Humanos, dentro e fora das quatro linhas.



O vídeo assinala o Dia Internacional da Não Violência e da Paz nas Escolas que se comemora este sábado, dia 30 de janeiro, uma data instituída em 1964 com o objetivo de alertar alunos e toda a sociedade para valores como o respeito, a tolerância e a solidariedade. O filme vem também passar a mensagem de que o racismo, a xenofobia e a discriminação não têm lugar no futebol.

"O que fazem no campo influencia quem joga à bola no bairro, na escola, em todo o lado. Lembrem-se que somos todos seres humanos, somos todos iguais, não interessa a cor da pele, a raça, o género ou a orientação sexual. Não entrem na onda das ofensas, não deem espaço ao racismo. A educação vem muito antes da rivalidade. Está na hora de dar o nosso melhor, sem esquecer o mais importante que podemos dar: o exemplo", disse Fernando Santos.