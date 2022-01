A grande final do Festival RTP da Canção vai realizar-se a 12 de março, nos estúdios da estação pública, em Lisboa. Aurea, Syro, FF, Kumpania Algazarra, Pongo ou os Azeitonas são alguns dos autores/intérpretes que vão participar nesta edição do ‘clássico’.









A primeira semifinal terá lugar a 5 de março, estando a segunda agendada para dois dias depois, 7 de março. Sónia Araújo e Jorge Gabriel apresentarão a primeira, Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato a segunda. A final de 12 de março terá como anfitriões Filomena Cautela e Vasco Palmeirim. Inês Lopes Gonçalves completará o elenco.

Segundo o diretor de Programas da RTP, Gonçalo Madaíl, este ano os autores “entregaram temas que refletem aquilo que são e o que costumam fazer”, não tendo havido tentativas de “adaptar canções ao festival”. “Isso traz mais verdade artística e faz toda a diferença, que é a nossa preocupação”, acrescentou.









Leia também Veja a lista das 20 canções e intérpretes a concurso no Festival da Canção Em cada semifinal serão apresentadas dez canções, das quais cinco passarão à final. Metade da pontuação é atribuída por um júri, enquanto a outra cabe aos telespectadores.

Dos 20 compositores participantes na edição deste ano, 16 foram convidados pela RTP e quatro (Pedro Marques, Pepperoni Passion, The Mister Driver e Tiago Nogueira, de Os Quatro e Meia) foram escolhidos através de concurso.





O vencedor do Festival da Canção irá representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, marcado para maio, em Turim, Itália. Os temas a concurso já podem ser ouvidos no canal de YouTube do Festival da Canção.