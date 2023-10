Para assinalar o feriado municipal de Rio Maior, a câmara local desafiou o cartoonista António Maia a escolher alguns dos seus melhores cartoons do ano e a apresentar uma retrospetiva do trabalho publicado no Correio da Manhã desde janeiro. A mostra, que inaugura na Biblioteca Municipal Laureano Santos no sábado, chama-se ‘De Costa à Contracosta’, e reúne 30 cartoons, “mais quatro impressos em tela, de maior formato”, em que “o primeiro-ministro António Costa é quase sempre protagonista”.









“A ideia é fazer uma pequena viagem pela vida política nacional desde o início do ano até à apresentação do Orçamento do Estado para 2024”, adianta António Maia, que admite ter sentido alguma dificuldade em escolher os trabalhos para expor. “É tão grande a quantidade de cartoons produzidos que selecioná-los não foi fácil, mas tive de encontrar um critério: escolhi os temas mais quentes, aqueles que suscitaram mais polémica, como o assunto TAP, a contestação na educação, a sangria de secretários de Estado que deixaram o executivo no início do ano...”, evoca. “No fundo, passam por esta exposição todos os problemas que, ou por aselhice ou por incompetência, se vão criando. Ficam expostas as trapalhadas do Governo”, conclui.

‘De Costa à Contracosta’ fica patente até 18 de novembro e tem entrada livre. O cartoonista diz que, nas paredes da biblioteca de Rio Maior, se revela uma parte do Portugal contemporâneo. “O cartoon fixa os grandes momentos da História e é isso que é proposto ao visitante.”