Filha de Manuel Alegre surpreende júri no programa The Voice

Depois da prova, escolheu o cantor Diogo Piçarra como seu mentor no programa.



Joana Alegre também é deputada municipal na Assembleia Miniciapl de Lisboa, tendo sido eleita pelo movimento Cidadãos por Lisboa.

Joana Alegre, deputada municipal e filha do histórico socialista Manuel Alegre, foi uma das participantes no programa The Voice Portugal, tendo conseguido que todos os jurados quisessem saber quem era na chamada prova cega.Alegre, de 33 anos, cantou a música Jenny of Oldstones, da banda sonora da série A Guerra dos Tronos, no programa da RTP 1 transmitido este domingo. A canção foi interpretada pelos Florence & The Machine, na versão original. Veja o vídeo da atuação:Em 2011, Joana Alegre lançou um álbum, segundo a sua informação no Facebook. Mas foi em 2016 que se lançou em nome próprio, com o disco