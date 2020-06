Filhos de Pedro Lima vítimas de bullying por colegas da escola

Os filhos de Pedro Lima estão a ser vítimas de bullying nas redes sociais e através de mensagens de colegas de escola. A denuncia foi feita esta segunda-feira por Liliana Campos, uma das grandes amigas do ator, e madrinha do seu filho mais velho, João Francisco, de 21 anos."A família e os amigos do Pedro estiveram sempre lá e é muito injusto para os filhos deles chegarem às redes sociais e verem a família acusada de tudo o que aconteceu. Não há culpados quando se vive uma situação como a que o Pedro estava a viver", desabafou a apresentadora da SIC. "O Pedro não é culpado, os amigos não são culpados, muito menos a Anna e os meninos. Se não tiver nada para dizer, não escreva isso porque pode estar a causar uma dor enorme a quem está do outro lado", acrescentou. De acordo com Liliana, duas das filhas do ator estão a receber mensagens maldosas de colegas, "a dizer que é bem feita terem perdido o pai". "Isto é terrível... É um trauma que vai carregar para o resto da vida, quanto mais mensagens destas". Liliana, que garantiu não ter recebido nenhuma mensagem de Pedro antes deste morrer, deixou ainda um apelo aos pais: "Se está em casa, veja o que os seus filhos fazem. Há crianças ou pré-adolescentes com muita maldade intrínseca. Não estejam a ser maus para aquelas crianças".Entretanto, o filho mais velho de Pedro deixou uma mensagem emotiva ao pai: "Ensinaste-me a desfrutar da viagem. Mal sabia que seria tão curta. Trago-te comigo no sorriso, no olhar, no jeito, no abraço. Perdi o meu melhor amigo".