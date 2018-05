Filomena Cautela muito elogiada por desempenho na Eurovisão

Apresentadora não passou despercebida e conquistou o público mundial com a sua energia e bom humor.

14.05.18

Filomena Cautela, atual apresentadora do programa "5 Para a Meia-noite", foi uma das quatro anfitriãs do Festival da Eurovisão que se realizou no passado sábado, em Lisboa. Ao lado de Daniela Ruah, Sílvia Alberto e Catarina Furtado, a apresentadora brilhou e encantou o público com o seu bom humor e a sua espontaneidade.



A apresentadora referiu, durante a primeira e única conferência de imprensa realizada com as apresentadoras, que este seria um grande desafio para si e revelou que teria um pouco mais de liberdade nas suas intervenções dado que estaria na green room a falar com as delegações dos 43 países em competição.



O à vontade natural de Filomena nas suas intervenções acabou por dar nas vistas a nível mundial, mas o momento alto da sua participação aconteceu ao som de "Euphoria", com o qual a sueca Loreen venceu a edição de 2012 do mesmo festival: durante um 'sketch' humorístico em que as apresentadoras passaram em revista os principais momentos da história do eurofestival, Cautela fingiu não querer participar, mas acabou por roubar todas as atenções com os seus passos de dança.

Muitos Parabéns á melhor comunicadora de Portugal! Muito orgulhosa de ser Portuguesa!#filomenacautela és TOP TOP! — Paula Fernandes (@paulaff76) 13 de maio de 2018

Thanks to Portugal for giving us Filomena Cautela — Ryan #VR46 ? (@RLB_500) 12 de maio de 2018

As a side note, Filomena Cautela could have done this show on her own. The other three are… let’s be kind and say ‘less necessary’ #Eurovision — Devje (@devandclom) 12 de maio de 2018

Os elogios, partilhados através das redes sociais, chegaram de todos os cantos do mundo. Há quem se refira a Filomena como "a melhor comunicadora de Portugal" e quem diga até que a apresentadora "foi a verdadeira vencedora da Eurovisão".