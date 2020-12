Fim da migração da TDT com 109 mil pedidos de ajuda

Terminou esta segunda-feira, em Alenquer, o processo de migração da Televisão Digital Terrestre (TDT) em Portugal continental. Dos 243 emissores em causa, 228, ou seja, cerca de 94%, estão agora a funcionar na nova frequência, o que permite libertar espaço para o lançamento da quinta geração móvel (5G) no nosso país, o que deverá acontecer já no próximo ano, de acordo com o calendário previsto pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).Na Região Autónoma dos Açores, onde existem oito emissores, o processo começou no passado dia 3, estando prevista a sua conclusão no dia 11 de dezembro. Na Região Autónoma da Madeira, onde serão alterados 11 emissores, o processo vai iniciar-se na próxima quarta-feira, 9 de dezembro, e termina no dia 18 de dezembro.De acordo com a Anacom, o processo de migração da TDT, que chegou a ser interrompido por causa da pandemia, tem decorrido "com enorme normalidade". Ainda assim, a linha telefónica gratuita para apoiar a população neste processo recebeu cerca de 109 mil chamadas. Além de esclarecer dúvidas e ajudar a fazer a sintonia dos equipamentos através do número gratuito 800 102 002, o regulador das telecomunicações tem equipas técnicas no terreno que prestam apoio domiciliário às pessoas que não conseguem sintonizar a sua televisão ou descodificador.Em relação à polémica gerada em torno do leilão do 5G, com os operadores de telecomunicações a quererem avançar para tribunal, o presidente da Anacom, João Cadete de Matos, disse ontem que "o importante é que o País não se atrase no processo" do 5G, referindo que o regulador acompanha as contestações "com toda a tranquilidade".