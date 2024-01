Final da Supertaça foi o programa mais visto do ano

Em 2023, o futebol voltou a dominar a tabela dos programas com maior audiência, ocupando os primeiros 29 lugares da lista dos mais vistos. À cabeça está a final da Supertaça Cândido Oliveira, que teve lugar a 9 de agosto em Aveiro. Uma média de 2,37 milhões de telespectadores assistiu à vitória do Benfica sobre o FC Porto (2-0) na RTP 1.O pódio fica completo com dois jogos da Seleção de qualificação para o Euro 2024, também na RTP 1: o primeiro, contra o Luxemburgo, alcançou uma audiência de 2,31 milhões de telespectadores, enquanto o segundo, contra o Liechtenstein, atraiu 2,25 milhões.O 4.º e 5.º lugar são ocupados pelos jogos do Benfica com o Inter Milão para a Liga dos Campeões, ambos transmitidos pela TVI. Seguem-se mais quatro partidas de qualificação para o Euro 2024, todas elas na RTP 1.Na 10.ª posição surge, pela primeira vez, a SIC, com um jogo da Liga Europa, entre o Sporting e a Juventus.O primeiro programa não desportivo a integrar a lista dos mais vistos de 2023 é o ‘Jornal Nacional’ (30.º lugar), da TVI, emitido no dia 19 de abril, com uma média de 1,358 milhões de telespectadores. Logo a seguir, em 32.º, está o ‘Isto é Gozar com Quem Trabalha’, exibido pela SIC a 5 de março (1,338 milhões), e a estreia de ‘O Triângulo’ (34.º), a 26 de fevereiro na TVI, que atraiu uma média de 1,271 milhões.No top 50 dos programas mais vistos do ano, a TVI tem 19, a SIC tem 16 e a RTP 1 tem 15. Os dados são da GfK.