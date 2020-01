Foram gastos 108 mil milhões de euros em aplicações em 2019

Ao longo de 2019, foram descarregadas um recorde de 204 mil milhões de aplicações - ou apps -, o que representa um crescimento de 6% em comparação com 2018 e de 45% desde 2016. Segundo o relatório anual da consultora App Annie, State of Mobile , foram gastos em todo o Mundo cerca de 108 mil milhões de euros nestas ferramentas.

Segundo o mesmo estudo, o utilizador comum passou uma média de 3,7 horas por dia a utilizar aplicações no telemóvel. E tudo indica que estas vão ganhar ainda mais poder ao longo de 2020. Na verdade, um dos motivos deste crescimento no ano passado pode ser atribuído ao impacto de mercados emergentes, como a Índia, Brasil e Indonésia, onde os downloads cresceram 190%, 40% e 70%, respetivamente, desde 2016. Também na China, as apps registaram um avanço de 80%, enquanto os Estados Unidos se ficaram pelos 5%.

WhatsApp é a aplicação que apresentou o maior número de usuários mensais em todo o Mundo, seguida do Facebook, Facebook Messenger, Instagram e Tik Tok.

Já no ranking de receitas obtidas em apps pagas, a plataforma de encontros românticos Tinder lidera a lista, enquanto a Netflix encabeça a tabela das aplicações de vídeo.



PORMENORES

Receitas com publicidade

As aplicações renderam cerca de 171 mil milhões de euros em publicidade em 2019. Segundo a consultora App Annie, esses valores deverão subir para os 216 mil milhões este ano.

Jogos lideram

Os jogos foram responsáveis por 72% do valor gasto nas lojas de aplicações. Este ano, esse consumo deverá gerar receitas de cerca de 90 mil milhões de euros. As assinaturas, por outro lado, cresceram de 18% (2016) para 28% (2019).

Rival do WhatsApp

O Facebook, de detém o WhatsApp e o Instagram, prepara-se para lançar uma alternativa à app chinesa Tik Tok ainda na primeira metade do ano, provavelmente em maio.