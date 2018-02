Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Forges' 1942-2018

Morreu o retratista da sociedade espanhola. Tinha 76 anos.

25.02.18

Antonio Fraguas de Pablo, o cartoonista conhecido como 'Forges', trabalhava há 23 anos para o jornal 'El País', no qual, com as suas vinhetas diárias, retratava a política e a sociedade.



Durante a sua carreira "expressou com ternura e ironia" a evolução do Mundo.



Filho de mãe catalã e pai galego, retratou a sua visão do Mundo em publicações como 'El Jueves', 'Diario 16' ou 'El Mundo'.



Morreu em Madrid, vítima de cancro, aos 76 anos.