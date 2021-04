O fotógrafo português Nuno André Ferreira, colaborador doe da Lusa, foi um dos vencedores da edição deste ano do World Press Photo, o mais prestigiado prémio de fotojornalismo do Mundo.Com uma fotografia tirada em setembro de 2020, na qual se vê uma criança dentro de um carro iluminado pelas chamas de um incêndio em Oliveira de Frades, ficou em 3º lugar na categoria de Notícias Locais e estava esta quinta-feira “de coração cheio”. Esta categoria foi ganha por Evelyn Hockstein, com uma foto sobre uma mulher e um homem em desacordo sobre a remoção do Memorial da Emancipação, Washington DC, EUA. ‘O Primeiro Abraço’, do dinamarquês Mads Nissen, venceu o prémio de Foto do Ano. A fotografia foi tirada em São Paulo, Brasil, em agosto de 2020.