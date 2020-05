França obriga redes sociais a apagar conteúdos de pedofilia e terrorismo em uma hora

A França aprovou uma lei que obriga as redes sociais eliminar conteúdos considerados ilegais à luz da sua legislação no espaço de uma hora. Caso não o façam ser-lhes aplicada uma multa correspondente a 4% das receitas que geraram globalmente no ano anterior. A medida está a ser analisada por outros países europeus e poderá ser aplicada ainda este ano. Ao que oapurou, para já não há nenhuma proposta em Portugal para que tal aconteça.De acordo com a nova legislação francesa, gigantes tecnológicas como o Facebook e Twitter têm um espaço de uma hora para apagar imagens, vídeos e outras publicações relacionadas com pedofilia e terrorismo, por exemplo. No caso do Facebook, a rede social mais usada no Mundo, uma multa de 4% sobre as receitas de 2019 (63,3 mil milhões de euros), equivaleria a 2,5 mil milhões de euros. "As pessoas vão pensar duas vezes antes de pisarem a linha, se souberem que há uma grande probabilidade de serem responsabilizados pelos seus atos", disse Nicole Belloubet, ministro da Justiça de França, em declarações ao parlamento do país.A lei contempla um período de 24 horas para conteúdos ilícitos que não sejam crime. Será criada uma nova autoridade para monitorizar a sua aplicação.Plataformas como o YouTube, o Instagram e o Snapchat já têm equipas de moderadores, humanos e artificiais, para melhor gerirem conteúdos ilícitos, mas nem sempre têm conseguido eliminar conteúdo ilegal no espaço de 24 horas.