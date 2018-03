Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

França processa Google e Apple

Exigidos milhões de euros a empresas.

Por Sónia Dias | 01:30

A França vai processar a Google e a Apple por práticas comerciais abusivas em relação a empresas concorrentes. Se forem condenadas, as tecnológicas poderão ter de pagar multas no valor de "milhões de euros".



A notícia surge depois de Bruno Le Maire, ministro francês da Economia e das Finanças, ter afirmado, numa entrevista à rádio RTL, que o governo não pode tolerar as condições "inaceitáveis" que a Google e a Apple impõem a outras empresas que desenvolvem programas e aplicações para as plataformas da internet, às quais obrigam a "pagar uma taxa". "Ao mesmo tempo, Google e Apple reúnem informações e podem alterar unilateralmente os termos do contrato. Isso é inaceitável! Há regras e há justiça, que todos devem saber respeitar", disse Le Maire.



Além desta ação judicial, o ministro francês recordou ainda que o executivo está a trabalhar à escala internacional num novo sistema fiscal que obrigará os gigantes tecnológicos - Google, Amazon, Facebook e Apple (GAFA) - a pagarem impostos onde os seus negócios são efetuados, e não apenas onde estão sediados. Le Maire mostrou-se ainda confiante de que a França vai conseguir apresentar as suas propostas até ao final do ano.



PORMENORES

Multa recorde

Em junho de 2017, a Comissão Europeia aplicou uma multa à Google de mais de 2,4 mil milhões de euros, por ter abusado da sua posição dominante no mercado de motores de busca.



Perdeu processo

Em 2016, a França processou a Google por fuga ao Fisco e exigiu o pagamento de 1,3 mil milhões de euros. O tribunal decidiu a favor da empresa americana, que disse estar a agir de acordo com as leis europeias.



Publicidade

A Google eliminou mais de 3,2 mil milhões de anúncios em 2017, o que se traduz em mais de 100 anúncios por segundo, conforme indica o relatório anual da empresa, divulgado esta quarta-feira.