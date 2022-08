Os emigrantes portugueses deverão continuar sem acesso gratuito aos jogos do campeonato nacional de futebol através dos canais internacionais da RTP, na 2ª jornada. E, ao que o CM apurou, as negociações entre a televisão pública e a Sport TV, detentora dos direitos da competição principal do futebol português, continuam longe de chegar a bom porto.









