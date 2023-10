Futuro das sondagens e jornalismo em debate

Num mundo dinâmico e em profunda transformação, ter as ferramentas para enfrentar o que aí vem torna-se fundamental. O auditório do Museu do Oriente, Lisboa, encheu-se esta quinta-feira para debater o futuro do mercado de sondagens e estudos de opinião, assim como do jornalismo. "Reunimos especialistas de várias áreas, nomeadamente da TV, que partilharam experiências valiosas sobre os desafios de um futuro cada vez mais incerto", revelou António Salvador, CEO da GfK e cofundador da Associação Portuguesa de Empresas de Estudos de Mercado e de Opinião (APODEMO), organizadora deste evento.Para Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial doe da, um dos oradores, o caminho do futuro e que salvaguarda a essência da democracia só pode ser percorrido através de uma imprensa livre: "Somos e queremos continuar a ser a casa das notícias, porque só com notícias livres e independentes é que a democracia consegue sobreviver". E, num contexto jornalístico multiplataforma, a importância do mundo digital é inquestionável. "O digital é fundamental para conhecermos os consumidores como não conhecemos através de um jornal físico, vendido por terceiros. Mesmo através de uma televisão, dita linear, porque mais uma vez tem um distribuidor que é um intermediário", afirmou Francisco Pedro Balsemão, presidente executivo da Impresa.Para Luís Paixão Martins, consultor de comunicação, os jornalistas são a chave para garantir uma informação rigorosa e fidedigna: "Eles têm uma função na nossa vida muito relevante, pois compreendem o que se passa e simplificam." O comentador político Luís Marques Mendes foi outro dos intervenientes no congresso que, sob o mote ‘Antecipar o Futuro, Descodificar as Mudanças’, assinalou 30 anos da APODEMO.