Gala heróis CM: A celebração da festa da coragem

1.º prémio - Bombeiros de Aljezur

Salvaram pescador em arriba. Vasco Marreiros e José Palminha receberam o prémio das mãos da secretária de Estado do MAI, Isabel Oneto.

Carlos Barreto e Nuno Alves, que salvaram um homem da morte no rio Arade, receberam o prémio das mãos de Ana Dias, administradora da Cofina.Recebeu o prémio do antigo ministro da Administração Interna Rui Pereira. Em situação de risco, acudiu a um jovem baleado no Monte da Caparica.