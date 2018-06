Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gastronomia perde rebelde estrela da TV

Anthony Bourdain tinha tanto prazer em comer num restaurante Michelin como num tasco manhoso num bairro de lata.

Por Edgardo Pacheco | 10:20

O homem que defendia que a felicidade está na forma como nos relacionamos com a comida, que viveu entre chefs estrelados e cozinheiros de tascos imundos e que bebeu - sempre à grande - o que de melhor se fazia em adegas, destilarias e casas cervejeiras, suicidou-se, esta sexta-feira, aos 61 anos, num quarto de hotel em França, onde estava a gravar um episódio da série 'Parts Unknown'.



Anthony Bourdain viveu no fio da navalha, mergulhou bem no mundo da droga, mas reabilitou-se para se transformar numa estrela de televisão na divulgação das gastronomias mundiais. Poucas horas após o anúncio da sua morte, o astronauta Scott Kelly revelou: "quando estava no espaço via os seus programas porque me faziam sentir ligado ao planeta, às suas gentes e às suas culturas, transformando o meu tempo em algo mais saboroso".



Foi chef de cozinha em vários restaurantes ("um chef mediano", nas suas próprias palavras), mas ficará conhecido como o entertainer desbragado, que tanto se passeava por salas com estrelas Michelin como se deleitava a chupar cabeças de camarão - um dos seus petiscos preferidos - num qualquer tasco imundo, sempre com um chorrilho de palavrões pelo meio. Também não dizia que não a uns testículos de carneiro preparados em Marrocos.



Nas séries televisivas 'Cooks Tour', 'No Reservations', ou 'Parts Unknown' nunca teve filtros para dizer o que pensava e nunca prestou vassalagem a estrelas da cozinha (até porque ele é que era a estrela). Famosa ficou a sua frase sobre um hambúrguer de frango de uma cadeia famosa: "é o que mais se parece com o ânus de um javali sujo".



Através da comida, Bourdain revelava histórias desconhecidas de terras famosas ou recônditas e fazia sonhar quem só viaja por causa da gastronomia. Morreu ontem. E com ele desaparece um estilo inimitável.



Comeu 'buncha' e bebeu cerveja com Obama no Vietname

Em 2016, numa visita à Ásia, o presidente dos EUA Barack Obama encontrou-se com Bourdain no Vietname. Na sua capital, Hanói, jantaram por seis dólares (5 euros). Comeram 'bun cha' (prato de porco grelhado) e beberam cerveja local.



Namorada ficou "mais do que devastada"

"Ele era o meu amor, o meu rochedo, o meu protetor", escreveu Asia Argento, de 42 anos, a namorada de Bourdain. Na mensagem revela que ficou "mais do que devastada". "Anthony deu tudo de si em tudo o que fez. O seu espírito brilhante, destemido tocou e inspirou muita gente", sublinhou.



Uma paixão por Portugal

Foi no restaurante Les Halles, em Nova Iorque, que começou a ligação de Anthony Bourdain a Portugal. José Meirelles era o chef e dono do restaurante quando, no final do século passado, contratou Bourdain. Em 2002, Meirelles traz o chef a Portugal. No Porto e Celorico de Basto grava 'A Cook's Tour'.



Em 2009, o apresentador leva o seu 'No Reservations' aos Açores, onde prova o famoso Cozido das Furnas. Lisboa recebeu o cozinheiro em 2012, para um episódio do mesmo programa. Aqui come bifanas e bebe uma ginginha. A sua última visita voltou a ser ao Porto, ao lado de José Meirelles. Em 'Parts Unknown' provou, e aprovou, a tradicional francesinha.