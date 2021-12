O Parlamento Europeu aprovou esta semana a proposta relativa à lei dos mercados digitais, que proíbe práticas comerciais desleais por parte das grandes plataformas da internet, como a Google ou o Facebook, sob o risco de serem sancionadas em milhares de milhões de euros. O diploma, que recebeu o aval da Comissão do Mercado Interno e da Defesa do Consumidor, permite avançar para as negociações no conselho da União Europeia (UE), que terá início sob a presidência francesa no primeiro semestre de 2022.