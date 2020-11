Gigantes da internet lucram 32 mil milhões

As empresas de Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook), Tim Cook (Apple) e Sundar Pichai (Google) continuam imunes à contração económica provocada pela pandemia. Juntas, as quatro gigantes da internet registaram um lucro líquido (depois de deduzir todos os tipos de despesas) superior a 32 mil milhões de euros no terceiro trimestre do ano.A Amazon voltou a surpreender, ao alcançar um lucro de 5,4 mil milhões, o triplo do registado no período homólogo do ano passado. Já as receitas aumentaram para os 82,3 mil milhões (subida de 37%).A Alphabet, dona da Google, registou um lucro de 9,6 mil milhões, o que representa uma subida de 59% em relação ao resultado no mesmo período do ano passado. A receita da empresa subiu para 39,5 mil milhões (mais 14%) e só a publicidade no YouTube rendeu mais de 4,3 mil milhões (mais 32%).Já o Facebook apresentou ganhos de 6,7 mil milhões (subida de 22% em relação ao resultado de 2019) e uma receita de 18,4 mil milhões. Os usuários ativos mensais da rede social também aumentaram para 2,74 mil milhões no final de setembro (mais 12%).Apesar da queda das vendas do iPhone 12, a Apple conseguiu um lucro de 10,8 mil milhões (menos 7%), enquanto as receitas totalizaram 55,4 mil milhões (mais 1%).Para terminar, o Twitter aumentou as receitas em 14%, para 801 milhões de euros, mas o lucro caiu para 24,6 milhões.