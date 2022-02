Gigantes da Internet perdem 94 mil milhões de euros

A era dos lucros milionários para as gigantes da internet parece ter chegado ao fim. Desde o início do ano, seis das maiores empresas tecnológicas do Mundo já perderam mais de 94,3 mil milhões de euros, com a desvalorização dos seus títulos em Bolsa.Em menos de um mês, Mark Zuckerberg, fundador da Meta, que detém o Facebook, Instagram e WhatsApp, perdeu 35,5 mil milhões e deixou de fazer parte dos top 10 dos mais ricos do Mundo (caiu para 13º lugar), depois das ações terem sofrido uma queda de 26,7%, a maior de sempre para um único dia (no passado dia 3) na história dos mercados de capitais.