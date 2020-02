Gigantes tecnológicas rendem mais do que o PIB nacional

Os resultados anuais da Google e do Facebook já são conhecidos. Em 2019, os dois gigantes tecnológicos faturaram cerca de 209 mil milhões de euros, mais do que o PIB (Produto Interno Bruto) nacional, ou seja, a riqueza produzida pelos portugueses num ano (cerca de 200 mil milhões).A Alphabet, que detém a Google, lucrou cerca de 31 mil milhões de euros, o que representa uma subida de 12% em relação ao ano anterior. Já as receitas aumentaram em 18,3%, para os 146 mil milhões.Pela primeira vez, a multinacional liderada por Sundar Pichai revelou a faturação do site de partilha de vídeos YouTube: mais de 13,7 mil milhões de euros em receitas publicitárias, que nunca renderam menos de 904 milhões de euros por mês.Apesar do valor elevado, os números não animaram os investidores e as ações em Bolsa acabaram por cair perto de 4%.A rede social criada por Mark Zuckerberg lucrou 16 795 milhões de euros, o que significa uma descida de 16% em comparação com 2018. As receitas obtidas ao longo do ano alcançaram os 63 278 milhões (um aumento na ordem dos 27%).Paralelamente aos ganhos, ambas as empresas também aumentaram substancialmente os gastos, com a Alphabet a investir mais de 23 mil milhões de euros na investigação e a pagar mais de 1,5 mil milhões em multas aplicadas pela União Europeia.Já o Facebook foi multado em 5 mil milhões de euros no caso Cambridge Analytica.