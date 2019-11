Global Media abre porta a fusão da TSF

A Administração da Global Media informou esta sexta-feira os trabalhadores da rádio TSF que "o espírito de renovação" em curso na empresa "exige que caminhemos no sentido de uma maior cultura de grupo". O objetivo é, lê-se no mail enviado aos funcionários da emissora, potenciar "ganhos e eficiência" através "de uma maior interação com outros títulos" do grupo que, além da TSF, detém ainda os jornais DN, JN e O Jogo.



Esta necessidade, que poderá implicar a fusão da rádio com outro meio, decorre de um cenário de resultados da emissora que, de acordo com o mesmo mail, são "negativos há 11 anos consecutivos (desde 2008), e que as perdas, nalguns desses anos, foram mesmo superiores a 1 milhão de euros".

Trabalhadores ameaçam com greve

Em meados de novembro, recorde-se, os trabalhadores da TSF deram dez dias para a administração do grupo presidido por Daniel Proença de Carvalho esclarecer "quem tem o poder de decisão dentro da empresa sobre a reestruturação anunciada" o que incluirá um possível despedimento colectivo.



Aparentemente, a missiva enviada agora aos trabalhadores não responde às questões solicitadas e que se não fossem esclarecidas poderia levar à realização de uma greve na emissora.

Diretor demitiu-se

A instabilidade na TSF agravou-se no dia 7 de novembro, dia em que o diretor Arsénio Reis apresentou a demissão do cargo que está a ser ocupado de forma interina.

Em 2014, quando a TSF ainda era propriedade da Controlinveste, uma reestruturação do grupo levou ao despedimento de 160 trabalhadores, 64 dos quais jornalistas.



Em Setembro passado, o administrador Afonso Camões terá admitido durante um encontro com comissões de trabalhadores dos vários meios que o novo processo de reestruturação do grupo poderiam implicar o despedimento de 200 colaboradores.