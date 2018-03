Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gonçalo Reis entregou projeto estratégico para a RTP

CGI não vê razões para não renovar mandato e justifica afastamento de Nuno Artur Silva.

Por Duarte Faria | 01:30

O presidente da RTP, Gonçalo Reis, convidado para permanecer no cargo nos próximos três anos, entregou na segunda-feira ao Conselho Geral Independente (CGI) o projeto estratégico com que pretende ser reconduzido. O anúncio foi feito ontem pelo presidente do organismo supervisor da RTP, António Feijó, durante uma audição no Parlamento. O CGI promete analisar o documento e tomar uma posição nos próximos dias.



No entanto, Feijó afirmou no Parlamento que o CGI não vê "nenhuma razão para não reconduzir" Gonçalo Reis na presidência do grupo público, dado "o mérito do trabalho" desenvolvido nos últimos três anos. O CGI pediu, contudo, mais "ambição" no segundo mandato. Sobre os administradores que deverão completar a nova equipa, António Feijó admitiu que foram uma escolha de Gonçalo Reis, embora o CGI tenha de a "sufragar".



De resto, o supervisor continua à espera do "parecer prévio e vinculativo" das Finanças sobre o nome proposto para o pelouro financeiro, Verónica Soares Franco. Mas, apesar de ter reiterado o pedido no passado dia 22 de fevereiro, ainda não obteve qualquer resposta.



Em relação ao afastamento do administrador Nuno Artur Silva, o CGI defendeu que não havia "condições" para a sua recondução porque este não fez aquilo a que se tinha proposto no início de 2015: vender as Produções Fictícias.



E sobre as notícias que dão conta do afastamento de Paulo Dentinho da direção de informação da RTP, Feijó disse que "são intempestivas" porque não aconteceu "nenhuma destituição ou nomeação".



A este propósito, foi aprovada a audição da Comissão de Trabalhadores e do Conselho de Administração da RTP na comissão parlamentar de Cultura.